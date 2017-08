La Champignonnière du Saut aux Loups

Pleurote, Pholiote, Shiitake... Une grande partie des champignons que nous consommons sont cultivés dans le Maine et Loire, plus précisément dans le saumurois. Pour en savoir plus, direction Montsoreau. C'est dans cette petite commune des bords de Loire qu'une ancienne champignonnière a été transformée en véritable musée du champignon. Reportage de Bastien Lallier.