A la chasse aux nids de frelons asiatiques

Du moins, ces derniers sont plus visibles mais ils ne quittent pas nos territoires durant l'hiver. Ils s'installent dans les villes et les campagnes autour de nids, leur refuge. Friands des haies, les frelons asiatiques prennent aussi leur quartier sous les rampants. Ils restent dangereux pour l'homme, les abeilles et des plantations. C'est pourquoi les nids sont détruits et les colonies avec. La société Hynera environnement, installée à Bruz, les traque. Elle détruit les nids qui doivent être signalés en mairie ou dans les communautés de communes. Ronan Strullu a suivi Arthur Chevallier, technico-commercial en désinsectisation, lors d'une intervention à côté du lycée de Bréquigny, à Rennes.