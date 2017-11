Parmi les moyens de chauffage moderne, il y a la chaudière à bois ; si l'utilisation du bois pour le chauffage est très ancienne, les nouvelles techniques font de la chaudière à bois un moyen confortable , économique et écologique , comme nous l'explique Philippe Audureau , de l'espace info énergie de la Loire.

Les granulés de bois sont produits avec les sciures et déchets de bois des scieries dont on ne savait que faire autrefois et qui sont maintenant ainsi valorisés.