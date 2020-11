La cheffe étoilée rennaise Virginie Giboire monte une brigade 80% féminine

Un tour dans le monde de la cuisine gastronomique, où des femmes percent le plafond de verre !



Dans le fameux guide Michelin, on dénombre 33 cheffes récompensées d'une ou plusieurs étoiles, contre 585 étoiles pour ces messieurs.



Trois bretonnes parviennent à ce stade : Laetitia Cosnier, à Carnac, pour Côté Cuisine ; Nolwenn Corre, à Plougonvelin, pour l’Hostellerie de la pointe St Mathieu ; et Virginie Giboire, la cheffe du restaurant Racines à Rennes.



Virginie Giboire a ouvert son restaurant avec son compagnon le sommelier Fabien Hacques et depuis quelques semaines, dans sa brigade, en cuisine, elle a recruté 80 % de filles !



Maman et cheffe étoilée à 34 ans, Virginie Giboire ne manque pas d'idées pour son restaurant. Nous lui rendons visite en cuisine.