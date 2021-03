La Chronique Innovation - 9 avril 2021 à 18:45

Tous les vendredis à 18h45

Chaque mois en partenariat avec Junia, grande école d'ingénieurs des transitions, découvrez des projets de recherche innovants qui contribuent aux grands enjeux : nourrir la planète, développer la transformation numérique et industrielle, accélérer la transition énergétique et urbaine, renforcer les technologies de la santé et du bien-vivre.