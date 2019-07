La cité du cirque démarre les stages d'été pour les enfants mais aussi... les parents

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

À l'intérieur d'un immense gymnase, qui était anciennement une piscine municipale, une vingtaine d'enfants entre 8 et 13 ans s'entrainent aux tissus aériens, aux trapèzes ou encore aux gyroroues.

Ils sont là pour un stage de 5 jours où ils s’exerceront aux différents arts du cirque, en vue d’une éventuelle représentation.

Le cirque est un bon moyen pour les enfants de se dépenser et de s’amuser mais aussi de se surpasser et d’améliorer leur confiance en soi.

Ces activités s'inscrivent dans les différents stages proposés par la cité du cirque pendant l'été.

D'autres dates sont prévues : du 15 au 19 juillet un stage parents-enfants est organisé, tout comme du 26 au 28 août où un stage acrobatie et aérien pour des enfants avec un niveau plus avancé est proposé.

Et enfin dernière date du 28 au 30 août avec un stage en famille.