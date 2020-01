Ouverte en 2016, la cité du vin attire de plus en plus de visiteurs, 416 000 venus en 2019. Des chiffres satisfaisants, et dans les objectifs annoncés. Un beau résultat surtout au vudu nombre de nationalités différentes : 178. C'est ce que précise Solène Jaboulet, Directrice du marketing et de la communication >>>>>>

La cité du vin, au-delà de son parcours permanent, c’est aussi une programmation culturelle. Pour en savoir plus rdv sur laciteduvin.com