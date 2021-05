La Cité Musicale Metz partenariat Val de Briey et Mémoire de l'Esclavage

Nous en parlons avec la directrice générale Florence Alibert, Patrick Thil le président et François Dietsh, maire de Val de Briey.

En ouverture nous évoquons avec Michel Vorms la Journée nationale des mémoires de la traite et de l'esclavage et de leurs abolitions sur le Parvis des Droits de l'Homme à Metz lundi 10 mai.

Histoire comme chaque vendredi avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberge : découvrons Othon 1er et son histoire.