La cité scolaire internationale de Marseille dévoilée

Un bâtiment qui représente "l'horizon marin". Une "enceinte qui s'ouvre" et même "un écrin de verdure". C'est ainsi que les architectes Roland Carta et et Rudy Ricciotti décrivent la cité scolaire internationale qui va sortir de terre rapidement. La rentrée 2024 va y être assurée et Martine Vassal, présidente du département, l'a rappelé lors de la présentation ce mercredi 17 février: "je suis très attachée aux délais".

La Cité Scolaire Internationale accueillera 2 190 élèves du primaire à la Terminale.

L'apprentissage des langues est à l'honneur , avec de l'anglais, de l'espagnol, de l'allemand, du chinois, de l'arabe et peut-être du portuguais. C'est une volonté de l'académie d'Aix Marseille par la voix du recteur Bernard Beignier.

La Cité Scolaire Internationale de Marseille va coûter à la région, le département et la ville 100 millions d’euros.