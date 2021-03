A La Clusaz, les vacanciers s'initient à l'utilisation du Détecteur de Victime

Mathieu Lavenu est guide de Haute-Montagne et pisteur secouriste. Face à lui, une dizaine de vacanciers, à qui il donne quelques notions de base sur son métier et sur le ski hors piste.

Et très vite : place à la pratique ! Objectif : connaître les rudiments de l'utilisation d'un Détecteur de Victime d'Avalanche. Les touristes se séparent en trois groupes, chacun avec un pisteur.

Une famille de Perpignan suit Mathieu : "Nous ne pratiquons pas le hors piste, mais cela nous intéressait d'en savoir plus et de sensibiliser les enfants" explique Stéphane, le papa. C'est justement Nathan, 9 ans, qui commence à utiliser le Détecteur de Victime d'Avalanche, tentant d'appliquer les conseils du pisteur. Tout le monde se prend au jeu : "allez, il faut le retrouver dans le quart d'heure, sinon il est mort !".

Un avalanché, quarante centimètres sous la neige !

"Bip, bip, bip" : les signaux sonores du DVA sont plus fréquents, les chiffres sur l'écran rétrécissent. Les apprentis pisteurs mettent la main sur l'autre DVA, caché quarante centimètres sous la neige.

Chaque membre de la famille aura l'appareil en main. Et les questions fusent : "Déclenchez-vous systématiquement des avalanches dans certains secteurs ?" "Peut-on faire mal à une victime en sondant la neige? "

Mathieu répond à toutes les questions, avec sourire et pédagogie. "C'est au moins l'avantage de cet hiver sans remontées mécaniques : on a moins de travail, alors on descend de nos montagnes pour rencontrer les gens !" Au passage, le pisteur aura fait passer des messages de prévention et sensibilisation.

"Les vacances d'hiver autrement"

Trois après-midis par semaine pendant les vacances, l'atelier DVA affiche complet. Ainsi que la plupart des autres activités proposées par l'office de tourisme et les acteurs de la station : la visite des remontées mécaniques, l'atelier bootfiting, les initiations au ski de fond...

Résultat : un taux d'occupation de 70% à La Clusaz. Une station dont la moitié du parc immobilier est constitué d'appartements.

Et des vacanciers ravis, comme la famille pyrénéenne : "V.T.T, balades en raquettes... Nous avons découvert les vacances d'hiver autrement. Bien sûr, on aurait aimé faire du ski alpin. Alors on reviendra l'année prochaine !".