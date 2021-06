La Cocotte Culturelle, est un panier culturel brestois, qui a pour but de donner une meilleure visibilité aux artistes locaux de Brest et sa métropole. L'équipe souhaite faire découvrir des artistes émergents et de mettre en valeur leur travail auprès d’un plus large public.

On en parle avec Gwenn présidente de l'association et Maëva nouvellement bénévole.

Plus d'infos : https://www.cocotteculturellebrest.com/