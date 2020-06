La colère des auto-écoles - Sandra Carasco

Invitée : Sandra Carasco, monitrice et gérante de l'auto-école Carasco, et membre du conseil d'administration de l'UNIC, l’Union Nationale des Indépendants de la Conduite

Les auto-écoles sont en colère face à l’inaction du gouvernement en matière de passage de l’examen du permis de conduire. Le confinement a annulé de nombreux examens et le retard, déjà conséquent, ne cesse de s’accumuler.

Journal régional (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : Une coopérative ferroviaire (Par Marie-Hélène Restoin)

Bandes dessinées : “Vent mauvais” de Cati Baur aux éditions Rue de Sèvres (Par Klervi Le Cozic)

Cuisine : Le pastis landais (Par Céline Lucas)

Concerts classiques : Captation d’un concert avec Martha Argerich au piano et l’orchestre National de France sous la direction d’Emmanuel Krivine (Par Aude Pénicaut)

Chanson :

Second mouvement du Concerto en sol majeur de Maurice Ravel / Martha Argerich (piano) et l’Orchestre National de France sous la direction d’Emmanuel Krivine