La colère des enseignants contre la réforme des retraites

Parmi les professions les plus touchées par la réforme des retraites, les enseignants se trouveraient en première ligne. Leur retraite est actuellement calculée sur leur six derniers mois de salaire alors que le rapport Delevoye préconise de prendre en compte l'ensemble de la carrière.

Les périodes de stage et le début de carrière peu rémunéré baisserait automatiquement les pensions de retraite. Pour Benjamin Grandener, co-secrétaire du SNUipp FSU pour le Rhône, les montants pourraient baisser de 500 à 800 euros par mois si la réforme était appliquée conformémement aux préconisations du Haut-commissaire à la réforme des retraites.

Le syndicat appelle les enseignants à continuer à se mobiliser après la journée du 8 décembre.