La communauté des Frênes à Warnach

Une vieille ferme en ruine et incendiée située au cœur du village de Warnach (en Province de Luxembourg, région de Martelange) fut acquise par l’ASBL « Les Frênes » le 29 septembre 1979, fondée à l’époque par trois jeunes (Philippe Moline, Roger Kauffmann et Paul Verbeeren). Actuellement 6 adultes portent le projet et en sont l’épicentre. Roger Kaufmann s'est confié à notre micro.