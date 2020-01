La communauté du Quatelbach : une paroisse en mission

Le curé et la coopératrice de la pastorale de la communauté de paroisses du Quatelbach répondent aux questions de Véronique Itty.





Le père Eric Maier, curé de la communauté de paroisses du Quatelbach, et Sophie Megnassan, coopératrice de la pastorale sur la communauté, sont à l'initiative d'une transformation pastorale et missionnaire dans leur communauté.



Ce mercredi 29 janvier est organisée une soirée Labo Mission, pour rendre compte de cette expérience. L'événement se déroule de 18h45 à 20h45 au caveau Saint Bernard, 15 rue de Rixheim à Illzach-Modenheim.