La communauté Sant'Egidio appelle à prendre soin des seniors cet été

Garder le contact avec nos seniors durant l'été

C'est le début de l’été, des départs en vacances, des fortes chaleurs. Une période au cours de laquelle les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. La communauté Sant'Egidio a donc décidé de lancer un appel pour prendre soin de nos aînés, particulièrement éprouvés par la pandémie depuis 18 mois. C'est ce qu'explique sur RCF Vincent Picard, responsable du programme "Vive les aînés" pour la communauté Sant'Egidio en France.

Le principe du programme est simple : entourer les seniors comme on peut. Cela peut prendre la forme d'un coup de fil, voire d'une visite ou d'une sortie entre générations. Des petits gestes qui peuvent être d'un grand réconfort pour les personnes âgées, dans une période où elles se retrouvent bien souvent isolées.

"La vieillesse est un don"

A l’occasion de la première Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées le 25 Juillet prochain, la communauté Sant'Egidio prévoit différentes manifestations pour promouvoir la richesse de nos aînés. Pour le pape François, les anciens sont le signe que la "vieillesse est un don" et ont, de ce fait, un rôle essentiel dans une société : "garder les racines et les transmettre".

Dans un moment aussi critique que l'été, la Communauté de Sant'Egidio ne veut donc pas interrompre sa présence auprès des personnes âgées. Au cours des prochains mois, les centres et bureaux de la Communauté resteront ouverts, à la fois comme des lieux où l'on peut passer agréablement son temps et comme des points de référence pour ceux qui ont besoin d'aide ou veulent en donner.

