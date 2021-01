La compagnie Camènes sort de sa Chrysalide

La compagnie Camènes est une compagnie Brestoise formée de 9 artistes dans des styles très variés.

Ensemble ils ont créé "Chrysalide" un concert hybride qui mélange chanson française, electro, danse contemporaine, jazz et urbaine, théâtre d'ombre, vidéo et lumière.

Plus qu'un spectacle c'est une véritable immersion sensorielle, axée autour de l'histoire d'Alice qui de l'enfance à l'age adulte, sort petit à petit de sa Chrysalide.

On évoque la création de la compagnie, et celle du spectacle, avec Romane Roncey, auteure et interpète, membre de la compagnie Camènes.