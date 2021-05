La Compagnie des triporteurs à Lons-le-Saunier et sa région

Et depuis, son activité n’a pas baissé à Lons-le-Saunier et dans sa région.

La Compagnie des triporteurs a été fondée en 2004 et a pour premier but, d’assurer le maintien des personnes âgées ou handicapées à leur domicile, en leur amenant leurs courses alimentaires ou leurs médicaments.

Malgré l’importante charge de travail, l’association a plusieurs projets comme le transport de personnes dans un triporteur.