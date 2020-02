Au sommaire : la contestation contre la réforme du bac continue dans les lycées. Dans les Pays de la Loire, le déroulement des E3C, les épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat, est perturbé par la grève et les manifestations des professeurs. Un mouvement rejoint par les lycéens. Vous entendrez le président de leur syndicat en Maine et Loire.



Rencontre ensuite avec l’ancien président du tribunal de commerce de Mayenne, Serge Fagui, qui vient de quitter ses fonctions après 18 années passées en tant que juge et 7 années à sa présidence. Au micro de Fidélité Mayenne, il évoque ses regrets à propos du fait que les entrepreneurs n’osent pas alerter le tribunal de commerce alors que les difficultés financières commencent.



Les Pays de la Loire testent le pilotage régional des formations pour les chômeurs. L'objectif est de proposer des formations, qui collent mieux aux besoins des entreprises de la région. Nous ne parlerons avec André Martin, vice-président de la Région en charge de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle.



Nous irons ensuite en Sarthe où ce samedi le diocèse du Mans organise une journée pour les futurs mariés... Plus d’une centaine de couple sera présents pour ce temps de préparation spirituelle... Et pour cela ils seront accompagnés de couple mariés depuis longtemps...



Et enfin, une idée de sortie originale pour la Saint Valentin !! Ce jour-là, le 14 février donc, un concert Unisson, au profit des blessés des armées et des familles des militaires morts en service, sera donné à l’espace Yprésis à Montaigu-Vendée. Il s’agira du premier concert d’une tournée de 12 dates dans l’ouest de la France.