La continuité écologique

Comme le dit si bien Léonard de Vinci, « L'eau est la force motrice de la nature ». C'est un bien commun et un droit, elle appartient à tous et à personne. Tout le monde la veut car elle est essentielle aussi bien pour notre consommation personnelle que pour nos usages (agriculture, industrie, loisirs, agrément, etc.). Mais cette ressource n’est pas inépuisable et avec les évolutions du climat qui s’annoncent cette ressource sera de plus en plus éparse pour des besoins toujours plus grands. Or, comme le dit le proverbe, c'est quand le puits est sec que l'eau devient richesse. « La nature coule près de chez vous » est une émission qui parle de l’eau, des cours d’eaux et des enjeux qui y sont liés au niveau local, dans le département de la Nièvre. Nous souhaitons faire connaitre notre rôle de médiateur sur ces enjeux et les thématiques sur lesquelles nous réfléchissons afin de sensibiliser sur les questions liés à la gestion et au partage de l’eau. Nous espérons, grâce à cette émission, faire prendre conscience que l’eau est une ressource qu’il nous faut apprendre à partager et respecter. Cette émission est une collaboration entre deux Contrat Territoriaux : le CT Vrille-Nohain-Mazou représenté par M. Gianni DUPONT (03.86.39.54.52) et le CT des Nièvres, représenté par Matthias BOUREAU et Anaïs CANO PEREZ (03.86.37.23.23).