Toute cette semaine chacun peut suivre et participer au programme, aux échnanges organisés par le Conseil Réginal avec les porteurs de projet locaux. On va découvrir des initiatives locales s’inscrivant dans la démarche de la COP en faveur du Climat.

Une journée est dédiée à chaque département : le programme en Touraine de ce mercredi :

8H30 : Visite de l’entreprise Neo Gourmet, Fabricant de biscuits bio, sans gluten ni additifs à St Cyr-sur-Loire

10h30 : Présentation du dispositif expérimental « Réussissons ensemble la transition énergétique », par la ComCom de Loches Sud Touraine. Salle des Fêtes – rue des Acacias à Perrusson

12h : Démo du vélo à super condensateur et témoignage de la factrice-utilisatrice, avec Enedis, La Poste et STEE.

Bureau de La Poste – 7 rue Descartes à Loches

15h30 : INSTALLATION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE LA COP régionale

avec Anne BESNIER, vice-président de la région déléguée à l’Ens. Supérieur et la Recherche.

Présentation de la Présidente du Conseil Scientifique : Frederica MIGLIARDO, physicienne et membre du programme Unesco-L’Oréal pour les femmes et la science.

UFR Droit-Eco-Sciences Sociales – Bât. B – salle du Conseil - 50 av. Jean-Portalis à Tours

18h : SOIREE GRAND PUBLIC : s’informer, se mobiliser, s’engager !

Inscription sur : https://framaforms.org/inscription-cop-semaine-du-9-au-13-decembre-2019-1574261757

Point d’Etape sur la COP régionale / Plénière – Ateliers - Témoignages

Espace Jacques Villeret – 11 rue de Saussure à Tours