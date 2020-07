La COVID 19 : un choc salutaire pour l’Europe ?

La crise sanitaire a révélé la force des solidarités interrégionales et intra européennes. Ainsi nous avons vu nombres de soignants de notre territoire partir aider leur confrères du grand Est ou de l’le France. Le CHU de Poitiers a pris en charge plusieurs malades des Régions françaises plus affectées par la maladie. De même nos amis et belges et allemands ont reçu des malade français des régions frontalières.Après certes quelques retards les gouvernements Européens, la BCE et la commission européenne et le parlement Européens ont enfin pris la mesure de l’événement et de ses conséquences pour l’unité européenne.