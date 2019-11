La cravate solidaire recherche des vêtements et déménage d'ici début 2020

L'association mancelle la cravate solidaire propose jusqu’au 12 novembre de récupérer vos vêtements dans le hall de la maison de l’Université du Mans. L’association aide les plus démunies avec des vêtements pour trouver plus facilement un travail. La cravate solidaire va aussi prochainement déménager dans un nouveau lieu d'accueil, dans le centre-ville du Mans. Ils seront situés rue National dès 2020. Wilfrid Adikpeto est co président de l'association mancelle, il vous parle de ce projet, de leurs missions et des événements, au micro de Pierre Girault.