La crèche de Sainte Croix en Jarez

Adrien Tidjarian est le créateur et l'animateur de la crèche provençale de Sainte-Croix-en-Jarez. Il est d'ailleurs devenu santonnier professionnel depuis 2016. Découvrons avec lui cette réalisation étonnante que visitent chaque année des milliers de visiteurs.

Et chaque année des innovations sont mises en place pour le bonheur des petits et des grands

La crèche provençale de Saint-Croix-en-Jarez est ouverte du 14 décembre au 19 janvier les samedi et dimanches de 14h à 17h et tous les jours des vacances scolaires sauf le 25 décembre et le 1er janvier.