La crise actuelle aura-t-elle un impact sur l'apprentissage à la rentrée ?

Depuis un mois, une grande partie des apprentis vendéens sont au chômage partiel, en raison du confinement et de la fermeture de nombreuses entreprises. Les 1 400 apprentis de l'URMA 85, le centre de formation géré par la Chambre des Métiers, continuent cependant de recevoir des cours et des travaux de la part de leurs professeurs une semaine sur trois.



Dans ce contexte de confinement, Daniel Laidin, président de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée, craint des difficultés de reprise de l’apprentissage à la rentrée de septembre. On l'écoute...