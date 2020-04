La culture en Allier se réinvente sur internet!

MONTLUCON

SHAKERS

La résidence d'artistes Shakers actuellement fermée fourmille néanmoins d'idées. Elle propose sur sa page internet de revisiter le cadavre exquis. Vous pouvez dès aujourd’hui participer au second defi cadavre exquis et ce durant trois jours.

Et puis quitte à parler du coronavirus, surtout à des enfants autant le faire avec des crayons ! Les 4-12 ans sont invités à partir de ce emrcredi et jusqu'au 18 avril à créer leur monstre virus . Les dessins sont à envoyer sur le site de Shakers pour être publiés sur instagram. Les plus likés seront ensuite imprimés en carte postale !

En savoir plus : https://residenceshakers.com/

Théatre des Ilets - CDN

Et toujours à Montluçon, le théâtre des Ilets, centre dramatique national ne reste pas inactif. Il a en effet mis en ligne des spectacles pour tous les âges qui avaient été donnés sur la scène montluçonnaise, ou encore cette création sonore de Mohamed Rouabhi, réalisé par la jeune troupe des Ilets.

En savoir plus : https://www.theatredesilets.fr/

MOULINS

CNCS

Le centre national du costume de scène nous plonge grâce à deux expositions virtuelles dans l'univers de Noureev et celui des grands couturiers de la danse. Et vous pouvez télécharger pour els enfants un livret d'ativités avec notamment des costumes à découper ou encore un jeu des 5 familles.

En savoir plus : https://www.cncs.fr/

VICHY

Musée d'arts d'Afrique et d'Asie

Le musée est dans les startings blocks pour sa nouvelle exposition consacrée d’une part à la Chine et d’autre part au Japon. Vous pouvez d’ores et déjà travailler la question car un dossier pédagogique accompagne l’une et l’autre sur le site internet http://musee-aaa.com.

Avec double bonheur, la Chine évoquera le mariage et la place de la femme du 18e à aujourd’hui. Et le Japon lui évoquera l’art de la métamorphose à travers les objets animés.

La ville de Vichy propose quant à elle de nombreuse animations virtuelles dont une visite à 360° de l'opéra.