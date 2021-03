La culture à l'honneur avec l'ATP de l'Aude et des invité.es

Dans le studio, aux côtés de Nadine Egéa, présidente de l'Asso AtpAude, Carole Albanese, directrice de L'Estive - scène nationale de Foix et de l'Ariège pour parler de la saison "Les pierres de gué" et en "distanciel" Philippe Flahaut, metteur en scène, nous parle de son travail dans le Lycée Jacques Ruffié Limoux avec des élèves sur l'oeuvre de Jean Luc Lagarce "Juste la fin du monde" et Nicole Genovese, elle nous parle de son spectacle "Hélas" : oui !, dont la réprésentation devait se tenir le 20 mars à Espace Cathare de Quillan.