A la découverte d'un dispensaire religieux en Inde

Retour du soleil demain en Touraine Loir et Cher, même si quelques gouttes de pluie sont toujours à prévoir.



Nous poursuivons notre série sur l'Inde et les soeurs franciscaines servantes de Marie. Aujourd'hui, nous parlerons du travail de proximité fait par le dispensaire de Parjipar, dans le diocèse de Varanasi.



Dans ce journal on s'intéresse à la dermo-pigmentation. Une technique médicale qui permet aux femmes de se réapproprier leur corps après certains cancer du sein.