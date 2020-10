A la découverte de JRS Welcome

JRS France a le souci d'accueillir et de servir et de défendre les droits de personnes réfugiées et de demandeurs d'asile.Une de ses 42 antennes se situe à Metz et Marie Claire Fabert assure la coordination du réseau Welcome qui dépend de JRS France.Les expériences sont belles et riches,et les besoins toujours plus grands, en terme d'accueil et d'accompagnement.