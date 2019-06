À la découverte de l'histoire de Julien Chappée et de ces vitraux

L'association " Les amis de l'église Notre-Dame-des-Champs " organise quelques conférences dont une sur " Julien Chappée et le vitrail: un engagement total ". Qui a lieu ce dimanche 23 juin 2019 à 16h dans l'église de Saint-Jean d'Assé. Avec comme maître de conférences Stéphane Arrondeau, historien, maître verrier et bien connu à RCF Sarthe pour l'émission " Paroles d'artistes ". Il vient nous parler des vitraux et de cet artisan Sarthois de l'époque, au micro de Pierre Girault.