A la découverte des routes et chemins des Vosges du Sud

Melisey, Paradis des randonneurs, vététistes et bien sur des pêcheurs, ...

Champagney comme Melisey sera aussi visité par l’Archevèque. la ville est labélisée écotourisme, musée de la négritude, ...

La région fut aussi terre minière nous sommes au coeur du Musée de la Mine à Ronchamp, présence de Notre du Haut, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco comme témoignage de l’art du Corbusier.Pour parcourir ces routes et chemins des Vosges du Sud, nous serons avec Mme Marie Claire Faivre, maire de Champagney, Nicolas Bonne de l’Office de Tourisme des 1000 étangs, Nicolas Gavoille, guide de pêche et Stéphanie Millot, animatrice du musée de la mine de Ronchamp

Pour chaque visite pastorale, la chronique de Pascale Bonnet membre de la commission d’art sacré du diocèse pour évoquer l’église de Lure et son histoire.