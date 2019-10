A la découverte du « Jardin de l’Espoir » au Bénin

Depuis 2014, cinq jeunes Béninois et Nigériens ont entrepris de cultiver la terre qu’à partir de techniques agro-écologiques. Ils ont aujourd’hui développé cinq sites dont un de 3000m² que j’ai visité en plein centre de Cotonou, la plus grande ville du Bénin. Leur idée est de tester et vulgariser ces techniques. Tout est parti du désir de l’un d’entre eux, Souleymane, Nigérien, formé à l’agriculture biologique, de trouver au Bénin des légumes sains et purement naturels pour sa propre consommation et celle de sa famille. Il est parti investiguer ce qui se faisait. Il a été stupéfié en visitant bon nombre d’exploitation agricole de voir combien des insecticides, pesticides et autres substances chimiques y étaient utilisés, et mettaient en danger tant la personne qui les manipule, le producteur, que le consommateur qui les retrouve dans son assiette.

Au jardin de l’espoir, la production est totalement naturelle, sans aucun engrais ni pesticides. Seulement les éléments naturels sont utilisés avec la valorisation maximale des déchets pour les recycler et en faire du compost et des engrais naturels. Rien n’est laissé au hasard dans l’agencement et les interactions des essences et plantes entre elles. Par exemple l’association entre les carottes et les oignons car ces plantes se protègent mutuellement de leurs ravageurs, l’oignon brouillant par ses odeurs les insectes qui pourraient ravager les fanes de carotte. Autre conseil donné par l’ingénieur agronome Patrice, lors de la visite du jardin : entourez les parcelles de citronnelle et de basilic dont la compagnie éloignera les moustiques, un véritable fléau pour des zones impaludés comme en Afrique subsaharienne. Ousmane, un autre ingénieur agronome présent dans le jardin, nous transmet quelques clés de cet art botanique qui consiste à mettre ici des plantes attractives de certains insectes, par là d’autres répulsives, et encore ailleurs d’autres associations vertueuses. Ici un bac est l’occasion d’être initié au compostage. Là à la culture de champignons. A côté, un bel ouvrage en bois très aéré abrite des pintades qui bénéficient elles aussi d’une alimentation de qualité provenant du jardin et évite certains traitements antibiotiques généralement utilisés. Dans un autre coin du jardin, on développe dans quelques bacs d’eau, la pisciculture. Toute une sagesse traditionnelle et une observation permanente de la nature permettent d’emmagasiner en permanence des savoirs, d’expérimenter, de transmettre, d’apprendre. Des stages sont organisés régulièrement pour que des jeunes puissent s’immerger dans le jardin de l’espoir et démultiplier ses bonnes pratiques.

Réné Ahouansè parle de la production purement écologique de l’ananas.

Le respect de la nature, et de l’homme comme élément de la nature, cela veut dire en même temps prendre soin de notre santé et préserver la terre.

La demande est forte, on n’arrive pas à la satisfaire.

Une opportunité à saisir par les potentiels entrepreneurs agricoles bio.

Festival Alimenterre Bénin – L’avenir est dans nos assiettes.

Oluwafèmi Kochoni, Président de : « Les Jardins de l’Espoir »