A la découverte du Kissa Sanctuary à Belfort

En Franche-Comté, le premier Manga Café a ouvert en 2017 dans la galerie commerciale des 4 As à Belfort. Et au mois de décembre le café déménage pour s'agrandir! une nouvelle étape dans la vie de ce lieu qui a su fédérer un public de passionné de culture et de gastronomie Japonaise. Mais comment a-til réagit à l'annonce du déménagement? C'est l'une des questions à laquelle répond Marianne Delunsch, la gérante des lieux.

Pour soutenir le déménagement : https://fr.ulule.com/le-kissa-sanctuary-sagrandit/