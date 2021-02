La délinquance en baisse dans le Cher

Dans cette édition on fera un point sur les chiffres de la sécurité dans le Cher en 2020. La délinquance en baisse dans le département. Diminution aussi des violences faites aux femmes.



Une expérimentation autour des bio-déchets bientôt lancée à Lamotte-Beuvron. Quatre conteneurs adaptés vont êtres installés au sein de la commune pour les recueillir et les valoriser dans le méthaniseur installé sur ce territoire.



Des masques inclusifs pour Familles rurales. Ces masques permettent une meilleure communication entre les salariés et le public.



Et si vous découvriez la sophrologie ? C'est possible grâce au collectif SOS Sophro dont fait partie une indrienne. Un moyen d'obtenir des techniques de détente.