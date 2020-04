La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne 14 avril 2020

Le sommaire de cette demi-heure d'info locale:

Le professeur Thomas Célarier gériatre et chef de l'équipe mobile du CHU en renfort dans les EHPADS. Venir en appui des médecins coordonnateurs afin de limiter les hospitalisations. Le professeur Thomas Célarier est au micro d'Anne-Marie Vergnon.



© CHU -Saint-Etienne.fr © La-croix.fr

Aude Briet est designer de l'école de Saint-Etienne elle travaille dans sa galerie ''AU & CO'' avec un grand nombre d'artisans et crée du mobilier contemporain et design. Ses projets sont arrêtés ou ralentis , elle espère pouvoir réouvrir son atelier. Mais la matière première sera peut-être manquante! Elle explique au micro d'Anne-Marie Vergnon les difficultés qui font suite à la pandémie! mais Aude ne se laisse pas dépasser par les problèmatiques! Elle en profite pour parfaire l'Anglais en suivant des cours!



© RCF42 © RCF42

Théodora Popa etait journaliste à la télévision nationale Roumaine elle travaille à l'ambassade de Roumanie à Lyon elle explique la situation en Roumanie avec la crise du COVID-19. Un pays aussi confiné qui est aussi concerné par le virus.

© RCF42 © lapresse.ca