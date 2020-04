Au sommaire de magazine d'infos locales:

Comment se déroulent les funérailles dans le Diocèse de Saint-Etienne, explication avec Claudette Debray chargée des funérailles dans une paroisse stéphanoise.

Jean -Luc Gambiez ancien chef d'entreprise et membre d'Habitat et Humanisme et du mouvement des dirigeants chrétiens est au micro d'Anne-Marie Vergnon

Et quelques infos pratiques....