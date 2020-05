La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 11 mai 2020

Une demi-heure d'infos locales en direct de nos studios de RCF Saint-Etienne:

Le professeur Régis Gonthier gériatre professeur honoraire du CHU de Saint-Etienne, membre de l'Académie de Médecine est l'invité d'Anne-Marie Vergnon. Quel bilan pour cette pandémie au niveau des personnes agées dans notre bassin de vie. En général les ainés ont été très disciplinés et ont permis de limiter les contaminations.

La nature reprends ses droits!

La responsable communication du Parc Régional du Pilat Florence Costé explique au micro d'Anne-Marie-Vergnon et Clément Bonsignore comment le parc a supporté ces deux mois de confinement, les chemins n'étant plus utilisés pour les diverses activités de plein air. Quelles incidences sur la faune et la flore. Comment les agriculteurs s'organisent pour entretenir leurs exploitations? On va enfin pouvoir arpenter les chemins de randonnées pédestres !

Plus d'infos:

https://www.parc-naturel-pilat.fr





Solange Simon de RCF Saint-Etienne spécialiste des activités culturelles, nous explique comment les lecteurs vont pouvoir retrouver leurs libraires préférés. En ce qui concerne les médiathèques il va falloir encore un peu patienter pour retrouver les prêts habituels d'ouvrages.