La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 16 avril 2020

Au sommaire de ce magazine en direct des studios de Saint-Etienne:

Joyeux anniversaire à Philippe Louat journaliste et animateur du journal de RCF Saint-Etienne!! Il fêtait hier son anniversaire!!!

Lionel Sabot journaliste pour une radio locale à Nouméa Nouvelle Calédonie, est par les progrès de la technique au micro de Jean-Claude Duverger et Jean-Marc Chazot. Comment se passe le confinement sur les iles? Et comment sera organisé le déconfinement?

Manuela Fouilloux de Saint-Maurice en Gourgois a la semaine dernière organisé un don du sang. Même en temps de confinement il faut pouvoir fournir à l'Etablissement Français du Sang. Une organisation qui a permis à une soixantaine de donneurs de se mobiliser. Et rappelons le le don du sang fait partie des autorisations de sortie pour les donneurs!

Donnez votre sang même en temps de confinement!

Hervé Hostein en charge de la communication du Diocèse de Saint-Etienne explique au micro d'Anne-Marie Vergnon que les dons ne font plus partie des gestes dominicaux lors des messes! C 'est une réelle difficulté vu la suppression de toutes les célébrations dans le Diocèse. il y a pourtant une mission pour l'Eglise qui continue et il faut assurer les salaires des prêtres.

Il existe cependant une appication smartphone qui permet de donner en ligne: http://www.appli-laquete.fr