La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 20 avril 2020

Les invités de cette demi-Heure d'info:

Raymond Faure de la Fédération Nationale de l'Environnement est au micro de Clément Bonsignore. C 'est un véritable cri d'alarme et de désespoir que lance Raymond Faure, la nature reprends ses droits! Et comme elle n'est pas ou tout du moins mal entretenue elle laisse échapper des signaux tel le virus qui nous concerne aujourd hui!! L'avenir est selon lui carrement sombre si nous ne faisons rien! L'avertissement qui nous est lancé pourrait être bien plus grave dans une vingtaine d'année!

Anne Jabouley a crée ''les vaillantes couturières'' un groupe de femmes qui aiment coudre! Elles ont fabriqué déja plus de 500 masques!! Une action qui risque bien d'être, on ne peut plus utile, puisque le gouvernement est en train de réfléchir sur l'obligation du port du masque au delà du mai prochain. Cette initiative a été rendu possible grâce à l'aide de fabriquants de tissus adaptés et certifiés. Cette belle initiative ne demande qu'à s'étoffer mais il faudra plus de matière première!! Un appel est lancé aux entreprises ligériennes....

On peut joindre Anne Jabouley à l'adresse mail annejab.com@gmail.com

Laetitia le Maner dirigeante de la société Novam vient de créer ''les Meufs In'' un raid amazone qui aura lieu en décembre 2020 des épreuves sportives qui feront partie du challenge Laetitia l'explique au micro D'Anne Marie Vergnon.

Facebook: les meufs in raid amazones 2020