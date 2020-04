La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 24 avril 2020

Les invités de cette demi-heure d'info:

Marie Moilo neuropsychologue pour enfants

En cette période de confinement les enfants eux aussi sont confinés, ils subissent parfois des chocs psychologiques liés à cet enfermement et à l'ennui. Il est nécessaire que les familles s'adaptent et veillent à ce que le rythme des enfants reste le même. Attention aux écrans affirme Marie Moilo! Il vaut sortir et s'aèrer lorsque on le peut!

Pour plus d'infos et conseils sur:

http://www.cabinet-neuropsy-saint-etienne.fr/

Jean-Pierre Silvestre président de la Bibliothèque Sonore

Ils sont environ 25 à enregistrer des ouvrages pour les audios-lecteurs. La bibliothèque sonore de Saint-Etienne propose de façon quotidienne une liste de poèmes. Sur le site de l'association on peut chosir un grand nombre d'ouvrages à écouter. Jean-Pierre Silvestre est au micro d'Anne-Marie Vergnon.

Pour visiter le site de la Bibiothèque Sonore de Saint-Etienne http://www.bibliotheques-sonores.org/

Adrien Tidjarian est santonnier , chaque année il réalise des centaines de figurines en terre peintes à la main. En cette période de confinement les journées sont pour lui, identiques de l'emploi du temps habituel. Après avoir rangé la crèche qu'il présente d'année en année dans la chapelle de la Chartreuse de Sainte-Croix en Jarez.

Il présente à Anne-Marie Vergnon son atelier, où il moule, cuit, décore un a un ses personnages. Chaque année il conçoit de nouvelles créations. Un métier qui demande de la patience et une certaine dextérité!