La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 29 avril 2020

Au sommaire de cette demi-heure d'infos:

Le magazine des chrétiens qui se bougent! VITAMINE C

Marie-Pierre Holowacz du pôle diaconie du Diocèse de Saint-Etienne a lancé une opération intitulée ''solitude et isolement social'', explications au micro de Jean-Claude Duverger

Le Père Sylvain Bataille, évêque de Saint-Etienne, suite aux déclarations du Premier Ministre a réagi sur le maintien de fermeture des lieux de cultes.... Monseigneur Bataille est au micro d'Anne-Marie Vergnon

Denise Chalaye présidente du Secours Catholique de la Loire. 650 bénévoles et salariés constituent les forces vives de la section ligérienne. La tache est compliquée avec la pandémie car la demande a considérablement augmentée. L'aide de l'Etat n'est pas suffisante! Et les colis d'autres associations arrivent difficilement à combler les demandes. Des chèques de solidarité permettent aux plus démuni de faire quelques achats ...... En ce qui concerne les primes données par le Gouvernement elles seront trop restrictives. Denise Chalaye est au micro d'Anne-Marie Vergnon