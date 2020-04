La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 30 avril 2020

Au sommaire de cette demi-heure d'infos locales en direct:

Les invités:

Le grand prix cycliste de Saint-Etienne a été annulé et les amateurs de la petite reine sont bien sûr très déçus. Philippe Pradier chargé de la communication à l'ECSEL club cycliste Stéphanois est aussi le co-organisateur du E- Grand prix c'est au micro de Clément Bonsignore qu'il explique ce que va être cette compétition .

https://ecsel-cyclisme.fr

Nicolas est aide soignant à la Clinique Mutualiste de Saint-Etienne il travaille dans un service réanimation. Nicolas explique au micro d'Anne-Marie Vergnon son quotidien! Notamment le passage en sas de décontamination avant de rentrer chez lui. Tout cela pour ne pas ramener de virus chez lui, il est papa de jeunes enfants. Une organisation complexe qui a été mise en place parl'agglomération Loire Forez et la municipalité de ST-Just ST-Rambert qui a ouvert la piscine municipale .

© clichés Loire Forez/TL7

Yvette Lafarge est une bénévole active, à la fois bénévole à la Croix Rouge et membre de l'équipe RCF Saint-Etienne elle est confinée dans son appartement à Roanne. Elle contacte chaque jour des personnes agées afin de leur donner un peu de lien via son téléphone elle a toujours une anecdote à raconter. Elle est au micro d'Anne-Marie Vergnon et ne perds pas le moral puisque elle est même allée jusqu'à pousser la chansonnette !!! Des petits riens qui font beaucoup de bien.