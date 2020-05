La demi-heure d'info de RCF Saint-Etienne du 5 mai 2020

Au sommaire de cette nouvelle demi-heure d'info locale en directe depuis les studios de RCF Saint-Etienne:

Le rendez vous avec Fabien Convers conseiller technique au comité Handisports du département de la Loire. Même si tous le sports sont en veille on peut encore pratiquer du sport chez soi. Explications de Fabien Convers au micro de Clément Bonsignore qui a gardé à distance une activité surtout consacrée aux prévisions et à l'organisation.

Pour des infos: https://www.handloire42.fr/



L'Agenda Stéphanois renseigne mensuellement le public stéphanois et des environs sur les événements qu'ils soient culturels spectacles, musées, concerts, cinémas. Il fait également une part belle aux commerces stéphanois en présentant les activités diverses des commerçants. Il présente aussi l'univers des restaurateurs du bassin stéphanois! Mais en ce moment il est difficile d'honorer ces établissements de restauration... et présenter une version papier de l'Agenda Stéphanois. C 'est donc une version numérique qui est proposée. David Chuzeville est au micro d'Anne-Marie Vergnon.

Feuilletez l'agenda numérique sur:

http://www.lagenda.net