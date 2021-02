La demi-heure d'info du 08/02

Au sommaire :

Demi-heure info 8 fevrier: salon Tendance Bonheur, EXPLORA et 1er bilan des soldes

Isabelle Pauze, l'une des initiatrices du "Salon Tendance Bonheur" qui se déroulera les 25,26 et 27 juin prochains au Château d'Essalois à quelques kms de Saint-Etienne, au-dessus des Gorges de la Loire. Il y sera question de nombreuses solutions pour soigner la Planète et l'être humain.

Guillaume Desbrosse, directeur du Centre Culturel et Scientifique La Rotonde. Il évoque l'ouverture prochaine d'un nouveau lieu pour que le grand public s'approprie les sciences sous toutes leurs formes. C'est sur le site du Musée de la Mine et du Puits Couriot à Saint-Etienne.

Laurie Seyve de l'association de commerçants stéphanois : Sainté Shopping. Elle donne un bilan des soldes à mi parcours.