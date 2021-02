La demi-heure d'info du 12/02

Au sommaire de cette demi-heure d'info:

Christophe BALICHARD, « maire » du VILLAGE by CA Loire Haute-Loire situé rue Patinaud à Saint-Etienne dans le quartier créatif Manufacture. Il vient de s’agrandir et accueille 25 starts up !

Brigitte CHANCRIN , adjointe au maire de Veauche, en charges des affaires sociales et du CCAS à propos de la chaîne d’entraide qu’elle a initiée

Louis-Jean PERREAU, violoniste ligérien qui sort aujourd’hui sous la direction de Yohan GUIAUME un cd baptisé : Whisper of a Shadow. C’est le premier de 3 opus à venir. Ils nous font découvrir les mélodies d’un compositeur-pianiste aussi passionnant que méconnu, Louis Moreau-Gottschalk, né à la Nouvelle-Orléans en 1829.