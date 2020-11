La demi-heure d'info du 13/11

Une enquête qui rassure sur les entreprises de la métallurgie dans la Loire et le choix des espaces sans tabac à Villars

Ce midi il est question des entreprises de la métallurgie et de la mécanique avec l'enquête menée par l'UIMM Loire en début de semaine, les 9 et 10 novembre, sur leur façon de faire face dans la situation sanitaire et économique actuelle.

C'est Daniel ROCHE, délégué général de l'UIMM Loire qui commentera cette enquête.

Bastien DEVIDAL, adjoint au maire de Villars chargé de l'Education et du Conseil Municipal des enfants est l'invité suivant : sa ville vient en effet d'étendre son dispositif "Espaces sans tabac" aux 7 écoles et aux 2 crèches que compte Villars. Ainsi que devant la Maison de l'Enfance.

Et enfin Solange SIMON évoque la résidence au collège Jules Vallès à la Ricamarie, de l'auteur Simon GRANGEAT, et de son travail avec les élèves.