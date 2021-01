La demi-heure d'info du 14/01

Au sommaire :

Jean-Paul CAPITAN, Président de la Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône: développement de la base d'aviron de Cordelles et maintien de l'emploi sur zone d'activités des Jacquins à Neulise.

Des nouvelles d'Arnaud MEUNIER, ancien directeur de la Comédie de Saint-Etienne et annonce de la pièce de théâtre filmée: Les Visionnaires, ce samedi 16 janvier à 17h par les élèves de la Comédie. Ce sera sur : lacomedie.fr.

Une correspondance de Solange SIMON