La demi-heure d'info du 15/01

Au sommaire :

Jean-Pierre TAITE, Président de la Communautés de Communes de Forez Est et maire de Feurs à propos du dispositif "Petites Villes de demain"et l'importance des élus de terrain pour travailler avec l'Etat.

Christophe ROSENSTIEL, Président de Mécaloire et dirigeant de ITI Industrie et co-fondateur de Easy Design Technology qui fabrique le vélo cargot KIFFY.