La demi-heure d'info du 17 mai

Au sommaire :

Jean Luc Brenas qui présente un nouveau concept de jeu sur les lettres et les mots: il s'agit de TRAQMO , pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans et jusqu'à 88 ans !!

Pierre Giraud, maire de Chambles et vice-président de Loire Forez Agglomération, responsables des déchets et de leur valorisation : l'agglomération qui réunit 87 communes propose la location gratuite d'un broyeur de végétaux.