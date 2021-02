Au sommaire de cette édition :

Votre magazine Vitamine C, avec l'entrée en Carême et deux entretiens :

- Le premier avec Mgr Sylvain Bataille, évèque du diocèse de Saint-Etienne, a propos du sens du Carême.

- Le second avec le Père Jean-Luc Souveton, à propos du jeûne.

Puis Pierre Thivillion, fondateur du parc zoologique de Saint-martin La Plaine sera notre invité pour parler de la naissance en novembre de la petite gorille Yzia.